Assist Memphis Depay draagt bij aan zege Olympique Lyon

Lyon won in eigen huis met 3-0 van Stade de Reims en klom naar de tweede plaats met 23 punten, twee minder dan PSG, dat een dag eerder op 2-2 was blijven steken tegen Bordeaux.

Aanvoerder Memphis Depay stelde in de 22e minuut Karl Toko Ekambi in staat de 1-0 binnen te tikken. Reims stond na ruim een half uur met tien man na de rode kaart voor Moreto Cassamá. Vlak na rust liep Lyon verder uit door een treffer van Bruno Guimaraes. Moussa Dembélé maakte er nog 3-0 van.

Depay werd in de 71e minuut door trainer Rudi Garcia naar de kant gehaald. Bij Reims kwam Kaj Sierhuis een minuut later het veld in.