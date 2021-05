Voor Roger Federer en Serena Williams is Roland Garros een opstapje

Serena Williams en Roger Federer richten hun vizier vooral op het grasseizoen. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Er zijn meerdere redenen om vandaag goed op Serena Williams en Roger Federer te letten. Het aantal kansen om hen in Parijs aan het werk te zien kan klein zijn, want op het trage gravel van Roland Garros kunnen ze zomaar in een vroeg stadium verliezen. Bovendien is er een reële mogelijkheid dat de twee 39-jarigen voor de laatste keer aan het grandslamtoernooi in Parijs meedoen.