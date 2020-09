Griekse spits VVV kwelt FC Emmen in spektakelstuk

De 2200 toeschouwers in De Oude Meerdijk zagen een attractieve wedstrijd. Binnen vier minuten was het al raak voor de thuisclub via Robbert de Vos. Met 3 minuten en 32 seconden op de klok was het de snelste treffer ooit in de eredivisie voor FC Emmen.

Na rust volgden de doelpunten zich razendsnel op. Marko Kolar verdubbelde de voorsprong van Emmen, waarna de nieuwe spits van VVV zich liet gelden. Met een zuivere hattrick (een intikker, een rake strafschop en een fraai wippertje over doelman Dennis Telgenkamp) draaide Giakoumakis de wedstrijd hoogstpersoonlijk om. Kort daarna trok de Deen Nikolai Laursen de stand weer gelijk met een subtiel hakje vlak voor de doellijn.

Maar dankzij twee treffers in blessuretijd wonnen de bezoekers alsnog. Een voorzet van Tobias Pachonik belandde via Emmen-verdediger Caner Cavlan in het doel en invaller Jafar Arias zorgde tegen zijn oude club voor het achtste en laatste doelpunt van de middag.

Robbert de Vos, Sergio Pena, Michael Chacon en Caner Cavlan (vlnr) vieren het eerste doelpunt van FC Emmen. Ⓒ ANP/HH

Bekijk ook de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie.