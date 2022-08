PSV-trainer Van Nistelrooy verrast met Saibari in basis tegen Monaco

Na zijn goede invalbeurt tegen Ajax mag Ismael Saibari in de basis beginnen tegen AS Monaco. Het is het basisdebuut van de in Spanje geboren Marokkaan, die via RC Genk bij PSV terecht is gekomen. Op de rechtsbackpositie heeft Mwene de voorkeur gekregen boven Hoever.

Verder is de opstelling van PSV ten opzichte van de wedstrijd tegen Ajax ongewijzigd.

Opstelling PSV:

Benítez; Mwene, Teze, Obispo, Max; Sangaré, Veerman, Til; Saibari, De Jong, Gakpo.