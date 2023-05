Manchester City kampioen na misstap Arsenal

Een vroege goal van Taiwo Awoniyi deed Arsenal de das om. Martin Odegaard leed op het middenveld slordig balverlies, waarna Nottingham er gevaarlijk uitkwam met een counter. Taiwo Awoniyi kreeg de bal op rechts aangespeeld en haalde uit: 1-0.

De tekst gaat door onder de video.

Arsenal ging verwoed op zoek naar een doelpunt. In zeven minuten blessuretijd in de tweede helft had Odegaard nog een goede kans met een schot van afstand, maar het leverde niets op. Ook Bakayo Saka was nog dichtbij, maar zijn poging werd gekeerd door Nottingham-doelman Keylor Navas. Die laatste moest zich verrassend in de laatste seconden van de wedstrijd laten vervangen door een blessure.

Afstand onoverbrugbaar

Het verschil tussen Manchester City en Arsenal bedraagt vier punten. Omdat laatstgenoemde club nog maar één wedstrijd te gaan heeft, is de afstand onoverbrugbaar geworden.

City hoopte dit weekend het kampioenschap binnen te halen in een competitieduel met Chelsea. Die ontmoeting heeft nu weinig waarde meer en zal vooral worden aangegrepen om de titel te vieren.

Tekst gaat door onder de foto.

Het is het derde kampioenschap op rij voor de formatie van Guardiola, die dit seizoen nog twee grote prijzen kan pakken. De club speelt ook in de finale van de Champions League (tegen Inter) en in de finale van de FA Cup (tegen Manchester United).

Lijfsbehoud Forest

Voor Nottingham Forest betekende de overwinning overigens lijfsbehoud in de Premier League. De club, die de afgelopen twee transferwindows flink investeerde, promoveerde vorig seizoen naar het hoogste niveau.