Frank de Boer wacht met Oranje op zege

Na een rommelige openingsfase - waar beide ploegen naar de ruimtes zochten - viel na 16 minuten een doelpunt voor Italië. De defensie van Oranje zag er bij die tegentreffer niet goed uit. Hans Hateboer zat niet op te letten en met een splijtende pass mocht Lorenzo Pellegrini zomaar aanleggen: 1-0.

Lorenzo Pellegrini scoort de 1-0. Ⓒ ANP/HH

Het gewaagde concept om met vijf verdedigers te beginnen, pakte voor De Boer in de beginfase niet goed uit. Te vaak lag het met één pass open achterin. Toch werd het verrassend in de 25e minuut 1-1 in Bergamo. Na een vlot lopende aanval op links, wist Daley Blind na een fraaie pass van Frenkie de Jong de bal goed terug te leggen. Memphis Depay zag zijn schot geblokkeerd worden, maar Donny van de Beek was er als de kippen bij om de gelijkmaker tegen de touwen te trappen. 1-1 en een aanval waarbij het 5-3-2-systeem hier juist wel weer goed tot uiting kwam.

Donny van de Beek schiet de 1-1 tegen de touwen. Ⓒ AFP

Met de goal van Van de Beek voorkwam Nederland dat het een negatief record vestigde, van vier opeenvolgende interlandwedstrijden zonder een doelpunt aan te tekenen. Het bezorgde Oranje tevens een positieve flow, want in het verloop van de eerste 45 minuten werd Italië veelal vastgezet op eigen helft. Luuk de Jong had hier - na weer een fraaie aanval vanaf links - in de 36e minuut van kunnen profiteren, maar besloot de bal terug te koppen in vrijstaande positie.

Moordend tempo

Vlak voor rust moest Cillessen nog tot twee keer toe handelen om erger te doen voorkomen. Een moordend tempo in de eerste 45 minuten, waarbij na een stroef begin Oranje zowaar fris en gretig oogde.

Frank de Boer en Roberto Mancini, de bondscoaches Ⓒ ANP/HH

Ook na rust begon de ploeg van bondscoach De Boer uitstekend. Weer was het Luuk de Jong die een kans kreeg, maar in tegenstelling tot bij zijn club Sevilla, wist hij het net niet te vinden. Hij trapte over de bal heen. Keeper Donnarumma had het druk zat. Depay probeerde het met een listig balletje, maar de sluitpost van Milan redde.

Hateboer verslikte zich vlak hierna ineens, waardoor Ciro Immobile alleen op Cillessen af kon gaan. Normaal gesproken raak voor de Europees topscorer van afgelopen seizoen. maar nu niet. Even later bezorgde een vrije trap van Italië angst op, maar het bleef 1-1.

Het duel bleef op en neer gaan, waarbij de treffer eigenlijk in allebei de goals zou kunnen vallen. De Boer wisselde Blind nog voor Joël Veltman, maar voor de uitslag had het geen effect meer, want ook Wijnaldum en Immobile wisten niet meer te scoren bij goede mogelijkheden.