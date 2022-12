’Van Gaal heeft ze overtuigd dat ze hiermee wereldkampioen kunnen worden’

„We hebben met Oranje drie keer de finale gehaald, vaak met aanvallend en mooi voetbal. De hele wereld sprak over ons, maar winnen deden we nooit. Nu doet Louis het een keer op een andere manier en nou is het weer niet goed.”

Van der Lem zat naast Van Gaal op de bank tijdens de hoogtijdagen van Ajax in de jaren 90. De Amsterdammers wonnen in 1995 de Champions League en de wereldbeker en Van Gaal nam zijn assistent daarna mee naar FC Barcelona.

Spelers overtuigen

Bij Ajax draaide het naast resultaat ook om aantrekkelijk voetbal spelen, altijd in de herkenbare 4-3-3-formatie. „Dat systeem was heilig. We waren romantici, voetbal was voor het publiek”, zegt Van der Lem. „Maar Louis is altijd al beschouwend en analyserend geweest, ook in die tijd. De voetbalsport evolueert. Daar kijkt Louis natuurlijk ook naar, dat hij mee-evolueert. Het is heel simpel: hij is tot de conclusie gekomen dat hij met het huidige systeem veel meer kans heeft op succes.”

Van der Lem weet uit ervaring dat Van Gaal niet zomaar is overgestapt naar een andere aanpak. De spelers van Oranje moest hij eerst overtuigen. „Maar dat is wel gelukt”, weet Van der Lem, die Van Gaal kort voor vertrek naar Qatar een mail stuurde om hem succes te wensen. „Geloof mij maar: als de voetballers denken dat het op deze manier niet gaat werken, trekken ze echt wel aan de bel. Louis heeft ze overtuigd dat ze hiermee wereldkampioen kunnen worden.”

Van Gaal sluit zich af voor kritiek

De weinig aantrekkelijke manier van voetballen zorgt in Nederland voor veel kritiek. Tijdens de rust van de achtste finale tussen Nederland en de Verenigde Staten (3-1) waren oud-internationals Marco van Basten en Rafael van der Vaart meedogenloos. Van der Lem: „Louis sluit zich daar voor af. Misschien hoort en leest hij het wel, maar het doet hem niks. Hij is gefixeerd op deze manier van spelen en laat zich door niets of niemand van de wijs brengen. Je moet niet gek opkijken als hij gewoon de finale haalt, hoor. Ik zie ze sowieso wel van Argentinië winnen, omdat we over het algemeen betere spelers hebben. En als Oranje ver komt, staat iedereen er zo weer achter. Dan maakt het niemand meer iets uit, de spelers al helemaal niet.”

Een hoofdprijs winnen is in het voetbal het belangrijkste, veel belangrijker dan wat dan ook, benadrukt Van der Lem. „Als je het WK wint, draag je dat de rest van je leven mee. Dat is maar weinig mensen gegeven.”