NEC kegelt Fortuna Sittard uit KNVB-beker

Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. Na een uur spelen opende Zian Flemming de score voor Fortuna. Flemming, vorig seizoen nog actief als huurling voor NEC, stond pas twee minuten in het veld toen hij scoorde. Een paar minuten later was het al weer gelijk. Rangelo Janga bracht de Nijmgenaren met een kopbal op gelijke hoogte: 1-1.

In de noodzakelijke verlenging gaf arbiter Kevin Blom de thuisploeg een strafschop nadat Fortuna-spits Sebastian Polter NEC'er Cas Odenthal even had vastgehouden. Jordy Bruijn benutte die buitenkans: 2-1. Niet veel later maakte invaller Thomas Beekman er zelfs 3-1 van. Alleen Flemming scoorde nog een keer, het was niet genoeg om een bekerstunt van NEC te voorkomen.

Bruijn hier in duel met Lazaros Rota van Fortuna Sittard. Ⓒ BSR Agency

NEC is de tweede club uit de Keuken Kampioen Divisie die de kwartfinales bereikt van de strijd om de KNVB-Beker. Eerder voegde Excelsior zich al bij de laatste acht.