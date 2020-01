Speler van Ajax-opponent vergeet voetbalschoenen

Opvallend genoeg vergat Thomas van den Houten zijn voetbalschoenen vergeten, al heeft de linksback geluk dat hij in Amsterdam woonachtig is.

De selectie van de Tweede Divisionist vertrok rond 18.00 uur uit het vissersdorp voor het bekerduel, met als inzet een plek in de kwartfinales.

Trainer Erick Meijers was voor hij de bus instapte vol vertrouwen. „Het wordt 1-1. ,Dan verlenging, dan penalty’s, en dan moet je een beetje geluk hebben”, aldus de oefenmeester tegenover RTV Utrecht.

Meijers weet ook dat een dergelijk scenario niet bepaald aannemelijk is. „Wij gaan ervan genieten, maar we gaan ook voor een resultaat. Anders moet je niet afreizen. We gaan proberen het Ajax zo moeilijk mogelijk te maken. Maar er zijn in de beker gekkere dingen gebeurd.”

De Johan Cruijff ArenA zit woensdag helemaal vol. In totaal zijn zo’n 50.000 kaartjes verkocht. Spakenburg neemt ongeveer 2.500 fans mee.

Ajax - Spakenburg is vanaf 20.45 uur live te volgen middels onze uitgebreide widget.