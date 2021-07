Oranje Leeuwinnen blij met steun Louis van Gaal

Entertainment

Rogier Smit heeft bloedhekel aan Ibiza

In tegenstelling tot half bekend Nederland wordt interieurarchitect Rogier Smit niet warm of koud van Ibiza. De voormalige wederhelft van Frank Jansen is pas twee dagen op het Spaanse partyeiland, maar is er nu al helemaal klaar mee. „Stomste eiland ooit. Never ever again.”