’Dit is een heel ander Monaco dan vorig jaar’ Aad de Mos voorziet pittige klus voor PSV in Champions League

Door Wilber Hack Kopieer naar clipboard

Myron Boadu (l.) duelleert met Phillipp Mwene. De Monaco-spits was vorig seizoen trefzeker in Eindhoven. Ⓒ FOTO ANP/HH

AMSTERDAM - Myron Boadu, bezig aan zijn tweede seizoen bij AS Monaco, beseft dat zijn club twee moeilijke wedstrijden tegemoet gaat in de derde voorronde voor kwalificatie voor een plek in de groepsfase van de Champions League. PSV is daarin de tegenstander. Vorig seizoen kwamen beide clubs elkaar in de groepsfase van de Europa League tegen. Nu is een plek in de play-offs voor het miljoenenbal de inzet.