Anderlecht hangt negatieve primeur boven het hoofd

De coronacrisis heeft er bij veel clubs in België flink ingehakt. Het voortbestaan hangt voor sommigen aan een zijden draadje. Tijdens de volgende vergadering van de Pro League wil een aantal clubs vragen om de Financial Fair Play-regels even op pauze te zetten.

„Als je ziet dat alle clubs samen vorig seizoen 91 miljoen euro verlies hebben geboekt en dat er slechts vijf winst hebben gemaakt, dan moet er echt iets veranderen. Dus denk ik dat het belangrijk is dat die Financial Fair Play wordt toegepast”, aldus François in Het Nieuwsblad. „Dit zal een belangrijk signaal zijn dat het anders moet: meer besparen op de kosten van onder andere makelaars en lonen.” De vergadering staat voor vrijdag op de rol.

Het is de bedoeling dat volgend jaar de eerste controle van de Financial Fair Play plaats zal vinden. Het is enkele jaren in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat clubs niet te diep in de rode cijfers komen te staan. In drie jaar tijd mag een club niet meer dan vijf miljoen euro verlies maken.

Door de FFP-regel zit Anderlecht mogelijk in de problemen. In het seizoen 2018/2019 leed de club een verlies van 16,3 miljoen euro, maar door een kapitaalinjectie eindigde Anderlecht uiteindelijk 11 miljoen in de plus. Het zal voor Anderlecht een zware klus worden om na het afgelopen seizoen niet onder de grens van 5 miljoen te geraken. Dit voetbaljaar waren er namelijk geen inkomsten uit Europees voetbal en geen grote uitgaande transfers. Daarnaast zijn er ten opzichte van vorig seizoen de torenhoge salarissen van Vincent Kompany en Nacer Chadli bij gekomen. De financiële impact van de coronacrisis komt daar nog eens bovenop.

De overtreding van de FFP-regel lijkt onvermijdelijk voor de recordkampioen van België. Bij een eerste overtreding kan Anderlecht bij de start van volgend seizoen drie punten aftrek verwachten. Daarnaast moet club ook qua selectiebeleid het een en ander aanpassen: er mogen niet 25, maar 23 spelers op de lijst staan die ouder zijn dan 21 jaar. Bij een verdere inbreuk hangt Anderlecht een aftrek van negen punten boven het hoofd en moet het inkomsten uit tv-gelden afstaan. Mocht Anderlecht vanwege het overtreden van FFP-regel gestraft worden, dan is het een primeur in het Belgische voetbal.

Het is voor Anderlecht te hopen dat de Financial Fair Play-regel vrijdag tijdens de vergadering wordt uitgesteld.