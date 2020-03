Coronavirus torpedeert olympische aspiraties Vrouwen Acht

De roeisters waren veroordeeld tot het OKT in Luzern, omdat de Hollandse boot tijdens het WK van vorig jaar in Linz niet verder was gekomen dan de B-finale, waarin het slechts als derde eindigde.

Aspiraties ijskast in

In Zwitserland zou van 17 tot en met 19 mei worden geroeid om de laatste twee van in totaal zeven tickets voor Tokio. Maar nu de kans steeds groter wordt dat de wereldroeibond (FISA) niet meer in staat zal zijn om nog bijtijds een kwalificatie-evenement te organiseren en de wereldranglijst het deelnemersveld zal bepalen, kunnen de olympische aspiraties van de Vrouwen Acht de ijskast in.

De Vrouwen Acht is momenteel de nummer 9 van de mondiale ranking en lijkt als tweede reserve in de wachtkamer te moeten plaatsnemen, zegt Hessel Evertse. „Maar we trainen door tot we zeker weten dat we niet naar Tokio mogen”, aldus de technisch directeur van de KNRB. „Vier jaar geleden moesten de Russische roeisters zich vanwege het dopingschandaal nog terugtrekken. En wie weet verbiedt Trump de Amerikanen dadelijk naar Tokio af te reizen.”

Minuscuul smetje

De afwezigheid van de Vrouwen Acht in Japan zou een minuscuul smetje zijn voor de Nederlandse roeiploeg, maar ook niet meer dan dat. Evertse: „Tien boten hebben zich al voor de Spelen geplaatst, een record. En het target voor de Vrouwen Acht was sowieso pas de volgende Olympische Spelen in Parijs. Maar het blijft jammer als ze verstek moeten laten gaan.”