Chelsea-coach Thomas Tuchel wil spelers betrekken in transferbeleid

„Ik sprak eens met een dirigent in Duitsland en hij vertelde me dat wanneer hij een nieuwe muzikant zoekt, hij er misschien drie kiest, maar de uiteindelijke beslissing bij het orkest ligt”, vertelde Tuchel voorafgaand aan de halve finale van de FA Cup. Chelsea strijdt deze zaterdag met Manchester City om een plaats in de eindstrijd.

„Dat vond ik volkomen logisch, want de orkestleden moeten met de nieuwe muzikant spelen. Ik ben slim genoeg om te bedenken dat dit ook geldt voor het werven van voetballers”, aldus Tuchel, die de bepalende spelers van Chelsea wil betrekken bij het binnenhalen van nieuwe, zomerse aanwinsten.

De 47-jarige Duitser is sinds januari van dit jaar hoofdcoach van The Blues. Met die ploeg zit hij in de halve finale van de Champions League en staat hij vijfde in de Premier League.

