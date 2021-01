Ceylin del Carmen Alvarado slaat meteen toe in eerste veldrit

Wielrennen

Zeldzaam groot machtsvertoon Wout van Aert ten opzichte van Mathieu van der Poel in Dendermonde

Wout van Aert heeft in de veldrit om de wereldbeker in Dendermonde Mathieu van der Poel een gevoelige nederlaag toegebracht. De Belg was oppermachtig in het Vlaamse modderspektakel. De renner van Jumbo-Visma kwam traag op gang, maar eenmaal aan de leiding in de tweede ronde was hij niet meer bij te ...