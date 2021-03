Shorttrackster wordt pizzabezorger om haar trip naar Olympische Spelen te bekostigen

De dertigjarige schaatsster vertegenwoordigde Groot-Brittannië in de twee afgelopen Winterspelen, maar moet nu dus bijklussen om voor de derde keer deel te nemen. Veel problemen maakt ze daar niet van, want naar eigen zeggen vindt ze het ongelofelijk leuk om te doen.

Haar vorige twee deelnames aan de Winterspelen waren beide met een zure nasmaak voor Christie. In 2014 werden er doodsbedreigingen haar kant uitgestuurd bij de Winterspelen in Sochi en op de koop toe viel ze naast een podiumplaats.

In 2018 werden de spelen gehouden in Pyeongchang, waar ze een olympisch record vestigde in de kwartfinale van de 500 meter. Maar in de finale viel ze opnieuw en moest ze met een enkelblessure opgeven. Bij de 1000 meter op diezelfde spelen werd ze ook nog eens gediskwalificeerd door een gevaarlijk manoeuvre tijdens de race.