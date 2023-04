Vingegaard dominant naar rit- en eindzege voor Jumbo in het Baskenland

Op de tweede gecategoriseerde klim van de dag ontstond er een grote groep vluchters met daarbij onder anderen Steven Kruijswijk. Ook waren er enkele renners aanwezig die nog goed stonden in het algemeen klassement, onder wie Emmanuel Buchmann op 1 minuut en 37 seconden van Vingegaard. De Duitser reed zodoende lange tijd virtueel in het geel.

Op de steile Krabelin moest Buchmann echter afhaken. Kruijswijk bleef vooraan over met enkel nog Ruben Guerreiro en Esteban Chaves. In de afdaling kregen ze nog gezelschap van Atilla Valter, ploeggenoot van Kruijswijk, en even later maakte Mauro Schmidt de oversteek vanuit het peloton.

Bij de favorieten reed Vingegaard ondertussen weg met Enric Mas. De Deen kwam al snel Valter en Kruijswijk tegen, die werk verzetten in dienst van de Tourwinnaar, die vervolgens solo doortrok met nog ruim 28 kilometer te gaan. Op de top van de Izua had hij al ruim een halve voorsprong op zijn uitdagers. Deze verloren op de laatste klim alleen maar meer terrein. Zo kon Vingegaard in Eibar in alle rust zijn handen in de lucht steken. James Knox werd uiteindelijk tweede op 47 seconden.

Vingegaard sloot in de eindstand af met 1 minuut en 12 seconden voorsprong op de Spanjaard Mikel Landa. Izagirre werd op 1.29 derde. Vingegaard is de eerste Deen op de erelijst van de ronde, waar hij de Colombiaan Daniel Martinez opvolgt. Hij boekte dit seizoen al acht zeges. In het Baskenland won hij naast de zesde ook de derde en de vierde rit. In februari boekte hij drie ritzeges en eindwinst in de O Gran Camino.