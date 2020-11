John van den Brom maakt vertrekwens bekend bij FC Utrecht na interesse RC Genk

RC Genk en FC Utrecht zijn nu in onderhandeling over een vertrek van Van den Brom. De Belgen zullen een afkoopsom moeten neertellen voor de Amersfoorter, want het contract van de trainer bij FC Utrecht loopt nog door tot medio 2022. Volgens Belgische media ligt de afkoopsom rond een half miljoen euro.

Voor FC Utrecht, dat de voorbereiding op het altijd gevoelige duel met Ajax van komend weekeinde ziet verstoord, is het een lastige situatie. Met Van den Brom wilde de club het gat richting de traditionele topdrie verkleinen en afgelopen zomer is er een flinke kwaliteitsimpuls gegeven aan de selectie. Het toekomstplaatje is voor een belangrijk deel opgehangen aan Van den Brom, die al jaren hoog op het verlanglijstje van clubeigenaar Frans van Seumeren en technisch directeur Jordy Zuidam stond en vorig seizoen werd aangesteld als opvolger van Dick Advocaat.

Voorzitter Frans van Seumeren (links), trainer John van den Brom (tweede van links) en technisch directeur Jordy Zuidam tijdens de presentatie van de nieuwe hoofdsponsor T-Mobile. Ⓒ HH/ANP

Matig uit startblokken

Daar staat tegenover, dat FC Utrecht matig uit de startblokken is gekomen dit seizoen en nog niet kan overtuigen. De 4-1 nederlaag tegen Heracles Almelo was afgelopen zondag een dieptepunt. Als FC Utrecht nu Van den Brom aan zijn contract houdt en het blijft sportief matig gaan dan loopt de club de kans, dat later in het seizoen de wegen alsnog scheiden, maar dan zonder de financiële bonus van een geïncasseerde afkoopsom. En met de financiële schade van een ontslagvergoeding.

Anderlecht

De situatie doet enigszins denken aan die rond het vertrek van Van den Brom naar Anderlecht in 2012. De zomer ervoor was hij bij Vitesse, waar hij als speler grote successen vierde, thuisgekomen als hoofdtrainer, maar na een seizoen kon hij de lokroep van de Belgische topclub niet weerstaan.

Jean-Paul de Jong

FC Utrecht werd eerder midden in het seizoen geconfronteerd met een hoofdtrainer, die wilde vertrekken. Midden in het seizoen 2018/2019 vertrok Ten Hag naar Ajax, waarna assistent-trainer Jean-Paul de Jong naar voren werd geschoven. Dat werd geen groot succes en in de loop van het daarop volgende seizoen werd Advocaat aangesteld, die als tussenpaus succes had en de club naar Europees voetbal leidde.

Nog niet uitgekomen

Onder zijn opvolger Van den Brom is er bij FC Utrecht nog niet uitgekomen, wat de club wilde behalen. In Europa werd FC Utrecht direct uitgeschakeld door het onbekende HSK Zrjinski en vervolgens liet FC Utrecht tegen ploegen als RKC Waalwijk en VVV-Venlo dure punten liggen, waardoor de club naast Europees voetbal greep, toen geheel onverwacht vanwege corona de competitie werd stilgelegd en afgebroken. In de KNVB-beker presteerde FC Utrecht wel goed en werd ten koste van Ajax de finale bereikt. FC Utrecht en Van den Brom hadden de grote pech, dat de KNVB besloot om ook die finale niet meer te laten spelen.

Dit seizoen heeft FC Utrecht nog niet kunnen overtuigen met twee zeges in de eerste zes competitieduels en een achtste plaats op de ranglijst.

Dennis Haar

FC Utrecht zou bij een vertrek van Van den Brom in ieder geval op korte termijn doorkunnen met de huidige staf. Assistent Dennis Haar heeft het hoogste trainersdiploma en Rick Kruys zit op de trainerscursus en zou dispensatie kunnen krijgen om als hoofdtrainer op de bank te zitten.