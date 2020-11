Bosnië en Herzegovina mogelijk zonder Edin Dzeko tegen Oranje in Nations League

„Ik wil iedereen die mij kent geruststellen, gelukkig heb ik geen specifieke symptomen”, aldus Dzeko op Instagram.

Dzeko bleef donderdag in de thuiswedstrijd van AS Roma tegen het Roemeense CFR 1907 Cluj (5-0) op de reservebank.

Bosnië en Nederland speelden vorige maand in de Nations League in Zenica gelijk: 0-0. Dzeko werd toen gespaard en kwam pas na een uur spelen in het veld.

Mancini heeft corona

Roberto Mancini moet de komende interlands van het Italiaanse voetbalelftal mogelijk aan zich voorbij laten gaan. Bij de 55-jarige bondscoach is het coronavirus vastgesteld, meldt de Italiaanse voetbalbond FIGC.

Mancini heeft geen symptomen en verblijft in thuisisolatie. Omdat de oud-spits geen symptomen heeft, mag hij mogelijk alweer snel naar buiten.

Italië speelt woensdag een vriendschappelijke wedstrijd tegen Estland. Daarna volgen ontmoetingen in de Nations League tegen Polen (15 november) en Bosnië en Herzegovina (18 november). Nederland zit ook in de groep van Italië. Beide landen troffen elkaar al twee keer. Nederland verloor in Amsterdam met 0-1 en vorige maand eindigde het treffen in Bergamo onbeslist: 1-1.