Jelle Klaasen grijpt definitief naast deelname WK darts

Door onze Telesportredactie

Jelle Klaasen Ⓒ ANP/HH

ALEXANDRA PALACE - Het is Jelle Klaasen, Derk Telnekes, Geert Nentjes, Jeffrey de Zwaan en Niels Zonneveld niet gelukt om zich te plaatsen voor het WK darts. De Nederlanders kregen hun laatste kans in een kwalificatietoernooi, maar slaagden allen niet in hun opzet.