Gertjan Verbeek eruit bij Almere City

De ervaren oefenmeester is sinds afgelopen zomer werkzaam bij de club uit de Flevopolder. Almere City boekte onder Verbeek teleurstellende resultaten. De club die afgelopen seizoen nog vierde werd en in de afgelopen zeven seizoenen zes keer play-offs speelde voor promotie (alleen in het stilgelegde coronaseizoen 2019/2020 niet), staat op een teleurstellende achttiende plaats.

Sabotage

Afgelopen vrijdag verloor Almere thuis met 2-0 van MVV Maastricht, waarna Verbeek na afloop voor de camera van ESPN uiting gaf aan zijn frustratie. „Het was een heel slechte wedstrijd van onze kant, waarin we zestig minuten lang niks afdwongen. Het was ondermaats, zeker voor een thuiswedstrijd. We mogen eigenlijk blij zijn dat er geen supporters waren. Het is te gek voor woorden dat ik dat al zeg”, aldus Verbeek, die zich zeer kritisch uitliet over zijn ploeg. „We kwamen na rust knullig op achterstand. Het was zo’n wedstrijd waarin we nog wel een penalty kregen, maar die ging er ook niet in. Als je dan ziet hoe die tweede tegengoal tot stand kwam, dan denk je haast aan sabotage.”

Die laatste uitspraak maakte nogal wat los. De afgelopen dagen is er volop gesproken in Almere. Waar Verbeek in eerste instantie flink wat krediet heeft gekregen, is die nu opgeraakt.

Krediet op

Onlangs sprak Bes nog nadrukkelijk het vertrouwen uit in Verbeek. Waar vorig seizoen Ole Tobiasen eruit vloog, terwijl de club nog goed gerangschikt stond, bleef Bes ondanks de kelderpositie lang pal achter de trainer staan. „We hebben de ambitie om meer te profiteren van onze uitstekende academie en zijn ervan overtuigd dat Gertjan daarvoor de geschikte trainer is. Alleen gaat dat nu nog niet samen met de resultaten die we hadden gewild”, zei de directeur daarover.

Het is voor Verbeek het zesde trainersontslag in zijn carrière. Eerder moest de noorderling voortijdig vertrekken bij Feyenoord (2009), AZ (2013), 1.FC Nürnberg (2014), VfL Bochum (2017) en FC Twente (2018). Bij Heracles Almelo (gedurende twee periodes) en SC Heerenveen diende Verbeek wel zijn contract uit. Bij het Australische Adelaide United, waar hij werkzaam was voor zijn periode bij Almere City, besloot hij vanwege de coronacrisis eerder terug naar Nederland te gaan.