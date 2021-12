Chelsea weet thuis niet te winnen van Brighton & Hove Albion

Romelu Lukaku teeknde voor de openingstreffer voor Chelsea. Ⓒ HH/ANP

Chelsea is er in de Premier League niet in geslaagd de thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion te winnen. De topclub uit Londen kwam niet verder dan 1-1.