Besmette Louis van Gaal donderdag alweer uit isolatie

Louis van Gaal heeft de training van het Nederlands elftal in Zeist woensdag van afstand bekeken. De bondscoach kon de oefensessie niet leiden, omdat hij dinsdag positief testte op het coronavirus. Omdat de training in de buitenlucht was, kon hij wel toekijken.

"Na de positieve coronatest van de bondscoach op dinsdag heeft de KNVB contact gezocht met de verantwoordelijke autoriteiten, zoals de regels dat voorschrijven", meldt de KNVB. "Daaruit is gebleken dat het, in deze specifieke situatie, is toegestaan de training in de buitenlucht en op afstand te bekijken."

Van Gaal mag donderdag alweer uit isolatie, meldt de voetbalbond verder. Dat komt omdat de 70-jarige trainer vrijdag al klachten (verkouden) had. De isolatie na een besmetting geldt voor een periode van vijf dagen, nadat voor het eerst klachten zijn vastgesteld.

Het Nederlands elftal speelt zaterdag in Amsterdam een oefenwedstrijd tegen Denemarken. Vrijdag staat een persconferentie met Van Gaal gepland. "Wanneer de bondscoach zijn werk weer zonder restricties kan oppakken, hangt af van het moment waarop hij klachtenvrij is", aldus de KNVB. Van Gaal heeft er belang bij zo snel mogelijk weer aan te sluiten, omdat hij met Oranje overschakelt naar een ander spelsysteem en vooral deze week wil gebruiken om de spelers daaraan te laten wennen en ze uit te leggen wat hij van ze verwacht.

Na de confrontatie met het Deense voetbalelftal volgt dinsdag nog een oefenwedstrijd tegen Duitsland, eveneens in Amsterdam.