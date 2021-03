Ryan Giggs helpt ’als vreemdganger met losse handen’ zijn eigen droom om zeep

Het wordt steeds onaannemelijker dat Ryan Giggs komende zomer Wales leidt op het EK. Ⓒ HH/ANP

Met 34 trofeeën in 24 seizoenen is Ryan Giggs (47) de meest gelauwerde Britse voetballer aller tijden. Dit jaar zou de voormalig-buitenspeler van Manchester United de laatste leemte in zijn palmares opvullen: als bondscoach van Wales zijn land vertegenwoordigen op een groot toernooi. Tot Giggs zijn eigen ruiten ingooide. Voor de zoveelste keer al.