Ze werkt zich op tot kanshebster voor olympisch eremetaal Skeletonster Kimberley Bos zorgt voor opschudding

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

„Deze opmars is voor mij geen grote verrassing”, zegt Kimberley Bos. „In alle facetten maak ik een groei door.” Ⓒ FOTO ANP/HH

AMSTERDAM - Kimberley Bos zorgt dit seizoen voor heel wat opschudding in de skeleton-wereld. Na haar twee zilveren World Cup-plakken greep de 28-jarige Edese afgelopen week zelfs goud in Winterberg. Vooral de normaliter in eigen huis zo dominante Duitse vrouwen willen vrijdag in Altenberg orde op zaken stellen. „Velen hadden dit niet verwacht”, aldus Bos, die zich heeft opgewerkt tot kanshebster voor olympisch eremetaal.