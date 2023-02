Van den Boomen scoort, maar moet het wel afleggen tegen Messi & co

Branco van den Boomen zette Toulouse in de 20e minuut op voorsprong. De Nederlandse middenvelder scoorde uit een vrije trap. Doelman Gianluigi Donnarumma stond daarbij verkeerd opgesteld. De Marokkaan Achraf Hakimi maakte tegen het einde van de eerste helft, met een gekruld schot, gelijk.

Naast Van den Boomen had ook zijn landgenoot Stijn Spierings een basisplaats bij Toulouse. Aanvaller Thijs Dallinga viel in de 62e minuut in en kreeg in de slotfase nog een kans op de 2-2. Ook verdediger Anthony Rouault was dichtbij de gelijkmaker. Messi schoot in de blessuretijd de bal op de paal.

PSG, dat speelde zonder de geblesseerde aanvallers Kylian Mbappé en Neymar, heeft na 22 wedstrijden 54 punten. Nummer 2 Olympique Marseille heeft 46 punten en speelt zondag nog tegen OGC Nice.

