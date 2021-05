AZ-trainer Pascal Jansen over EK-afvaller Calvin Stengs: ’Je krijgt wat je toekomt’

Calvin Stengs, hier nog in actie voor het ’grote’ Oranje. Ⓒ ANP/HH

WIJDEWORMER - De klap dat Calvin Stengs niet is opgenomen in de huidige EK-voorselectie van het Nederlands elftal, is hard aangekomen bij de 22-jarige aanvaller van AZ. Stengs werd voor het grote Oranje gepasseerd door zijn schoonvader Frank de Boer, maar kreeg wel een plekje toebedeeld in Erwin van de Looi’s EK-selectie van Jong Oranje.