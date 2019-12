’Super Mama’ Fallon Sherrock is wereldnieuws en boezemt mannen angst in op WK darts

Tranen van geluk bij Fallon Sherrock. Ⓒ PDC

„Darts zal nooit meer hetzelfde zijn. Het is het meest bijzondere verhaal uit de geschiedenis van onze sport”, zo luidt de conclusie in de dartwereld. De hoofdrolspeelster in dit ’jongensboek’ is de 25-jarige Fallon Sherrock. De Britse sensatie verovert met haar historische zeges op het wereldkampioenschap in Londen de sportwereld. Eén ding is zeker: niemand speelt momenteel op het WK graag tegen Fallon Sherrock, de zelfverzekerde vrouw die al liefkozend is omgedoopt tot ’Super Mama’.