Leeds United-baas pakt meteen door: ’En nu naar de Champions League’

„We vieren nu feest en zijn opgewonden over de titel in de Championship, maar we zijn feitelijk teruggekeerd in ons basiskamp. We horen thuis in de Premier League. Nu gaan we toewerken naar een plek bij de top-6 en uiteindelijk willen we in de Champions League spelen. Dat is onze visie”, zei Kinnear nadat de club zonder te spelen zaterdag het kampioenschap in de schoot kreeg geworpen.

Door de nederlaag van Brentford bij Stoke City (1-0) is Leeds United door geen enkele ploeg meer in te halen. Zondag speelt Leeds nog tegen Derby County, de ploeg van trainer Phillip Cocu.

Leeds, drievoudig kampioen van Engeland, speelde onder meer tussen 1998 en 2003 elk seizoen Europees voetbal. In 2001 bereikte de ploeg zelfs de halve finale van de Champions League. Daarin verloor het van Valencia.

Bielsa verliefd

In 2004 degradeerde Leeds uit de Premier League. Onder leiding van de Argentijnse coach Marcelo Bielsa is de ploeg teruggkeerd op het hoogste niveau in Engeland. Hoewel zijn contract afloopt, denkt Kinnear dat Bielsa blijft. „Hij heeft een visie en weet welke kant hij op wil met de club, hoewel zijn bedoelingen altijd wat mysterieus zijn. Maar volgens mij is hij verliefd geworden op Leeds en wil hij doorgaan.”