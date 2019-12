Bayern wint bij debuut 18-jarige Nederlander

In de 87e minuut mocht Zirkzee invallen voor Ivan Perisic. De Nederlandse jeugdinternational maakte twee jaar geleden vanuit de Feyenoord-academie de overstap naar München, waar de spits uit Schiedam dit seizoen vooral uitkomt voor Bayern II in de 3.Bundesliga.

Bayern won door goals van Kingsley Coman, Thomas Müller en Philippe Coutinho van de Londenaars en is daarmee foutloos gebleven in de groepsfase van de Champions League. Een smet op de zesde zege was het uitvallen van Coman met een ogenschijnlijk ernstige blessure.

Brugge en Olympiakos naar Champions League

Club Brugge en Olympiakos hebben zich als nummers drie in hun groep geplaatst voor de Europa League. De Belgen verloren in eigen huis met 3-1 van het al geplaatste Real Madrid, maar bleven concurrent Galatasaray voor, dat met 5-0 verloor bij Paris Saint-Germain. Olympiakos versloeg Rode Ster met 1-0 en eindigde in groep B van de Champions League als derde achter Bayern München en Tottenham Hotspur.

Vormer onderuit tegen Real Madrid

Brugge, met Ruud Vormer als aanvoerder, kon in eigen huis niet winnen van Real. Rodrygo, Vinícius Júnior en Luka Modric scoorden voor de Madrilenen. Hans Vanaken wist de Belgen één keer op gelijke hoogte te brengen. Brugge hield een punt voorsprong op Galatasaray. De Turken hadden geen kans bij PSG, waar Mauro Icardi, Pablo Sarabia, Neymar, Kylian Mbappé en Edinson Cavani de doelpunten verzorgden.

Olympiakos kreeg tegen Rode Ster, met Rajiv van la Parra als invaller, vlak voor tijd een strafschop na hands van Jander. Youssef El Arabi faalde niet vanaf elf meter, waar Tomané dat eerder voor de Serviërs wel had gedaan.