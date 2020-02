Video: Boze Djokovic ruziet met umpire

Nadat de Serviër tegenstander Dominic Thiem op 1-1 in sets had laten komen, vond de Serviër het nodig om de umpire boos toe te spreken. Djokovic was het niet eens met de twee straffen die hij aan zijn broek had gekregen vanwege het overtreden van de schotklok.

Eerst tikte Djokovic in het voorbijgaan de schoen van de op zijn hoge stoel zittende Dumusois aan. Vervolgens toen hij plaats had genomen op zijn bankje begon hij ook verbaal uit te halen. „Great job, man!”, foeterde de zevenvoudig winnaar van het Australische grandslamtoernooi. „Je hebt jezelf beroemd gemaakt.”

De umpire besloot Djokovic uit te laten razen en reageerde niet. Toch kan het incident nog een staartje krijgen. Volgens de officiële spelregels kan een speler bij ongeoorloofd fysiek contact een boete van 20.000 dollar krijgen.

Novak Djokovic pakt de schoen van de scheidsrechter vast. Ⓒ AFP