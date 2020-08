Live Formule 1: wat kan Max Verstappen uitrichten?

Verstappen haalde zaterdag in de kwalificatie het maximale uit zijn Red Bull-bolide, maar kwam desondanks niet verder dan een derde plaats. Het verschil met Hamilton die pole pakte was ruim een seconde. „Mijn ronde was best goed, maar Mercedes is gewoon veel te snel”, stelde de Nederlander na afloop, met een berustend lachje, dat ondanks het mondkapje duidelijk te zien en te horen was.

Bekijk ook: Schrijnend verschil Verstappen en teamgenoot Albon

Bekijk ook de uitslagen, de verdere wedstrijdkalender en de tussenstand in de strijd om het wereldkampioenschap in de Formule 1.