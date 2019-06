Room na heldenrol klaar om te stunten met Curaçao

Met liefst dertien verrichte reddingen was de bij PSV vertrekkende keeper de uitblinker in de eerste door Curaçao ooit gewonnen wedstrijd op de Gold Cup. „Ik weet niet hoeveel reddingen ik heb gemaakt”, grijnsde Room voor de camera van Fox Sports van oor tot oor. „Maar het was een ontzettend lastige wedstrijd. Vanaf het begin af aan werden we teruggedrongen.”

Bekijk ook: Bacuna en Room bezorgen Curaçao historische zege

Het wachten was op een Hondurese treffer, maar Room pakte alles wat op hem af kwam. „Het doelpunt van Leandro was al geweldig, maar dat ook echt hebben gewonnen is helemaal fantastisch. Eerst speelden we goed maar scoorden we niet, en nu winnen we zelfs. De laatste tien minuten leken wel een half uur te duren”, veegde de goalie lachend het zweet van zijn voorhoofd.

’Iedereen is dood’

„Maar we hebben gestreden voor ons eiland. Iedereen is dood nu”, sprak Room lachend. „Hier moeten we mee doorgaan.” Curaçao heeft na twee wedstrijden drie punten en daarmee alle kans op een plaats in de kwartfinale. Het speelt de laatste groepswedstrijd tegen Jamaica, dat koploper is met vier punten.