UFC-arbiter haalt zich woede van vechters op hals

De Amerikaanse arbiter werd door commentatoren Dan Hardy en Paul Felder, beiden ook ervaren vechters, niet gespaard na de partij tussen Francisco Trinaldo en Jai Herbert.

Eerstgenoemde vloerde zijn tegenstander in de derde ronde met een verwoestende vuistslag. Herbert zag direct sterretjes en viel weerloos achterover. Omdat Dean lang wachtte met ingrijpen, werden door Trinaldo, die enkele seconden twijfelde om uit te halen, nog enkele onnodige, harde stoten uitgedeeld.

Francisco Trinaldo haalt Jai Herbert neer met een linkerhoek. Ⓒ AFP

Hardy reageerde furieus. Op televisie was duidelijk te horen hoe hij Dean verbaal door de mangel haalde. „Ik doe mijn werk, ga jij dat ook eens doen!”

Felder voegde daar na afloop nog enkele niet mis te verstande woorden aan toe. „Herbert was goed bezig, maar dat betekent niet dat een scheidsrechter hem langer in de partij moet houden. Nee, een scheidsrechter moet een vechter te allen tijde beschermen. Zelfs al staat er nog één seconde op de klok, dan nog moet een scheidsrechter direct ingrijpen als een vechter verstijfd en knock-out op de grond ligt. Herbert heeft vandaag klappen gehad, die hij niet had moeten krijgen.”

"Herbert heeft vandaag klappen gehad, die hij niet had moeten krijgen"

Dean beleefde zaterdag misschien niet zijn beste avond, toch geldt hij als een van de beste arbiters binnen het MMA. Zo was hij in 2018 scheidsrechter bij de partij tussen Conor McGregor en Khabib Nurmagomedov, het grootste gevecht in de geschiedenis van de UFC.

Fight Island

De UFC werkte zaterdag het vierde en voorlopig laatste evenement op Fight Island af. De Amerikaanse organisatie streek neer op Yas Island, voor de kust van Abu Dhabi, om ondanks de gevolgen van het coronavirus ook Europese vechters in actie te kunnen laten komen. Vanwege reisbeperkingen kunnen niet-Amerikaanse atleten momenteel moeilijk de Verenigde Staten in komen.

Het eerstvolgende UFC-evenement vindt plaats op 2 augustus in Las Vegas. Derek Brunson en Edmen Shahbazyan vormen dan het main event.