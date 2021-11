Premium Het beste van De Telegraaf

Aanwezigheid moeder roert gouden Schulting tot tranen

Suzanne Schulting is in de wolken na het winnen van liefst vier keer goud bij de World Cup in Debrecen. Ⓒ Foto ANP/HH

DEBRECEN - Hoe bijzonder deze week in Debrecen was voor Suzanne Schulting, bleek pas écht toen ze de laatste van haar vier gouden World Cup-medailles had opgeborgen. Natuurlijk was haar full house al heel speciaal, maar dat ze dat presteerde met moeder Hannie op de tribune bezorgde de shorttrackkoningin tranen. „Mijn ouders waren er voorheen heel vaak bij, maar door corona ging dat niet meer. Op de Spelen en volgende week tijdens de wereldbeker in Dordrecht kan het ook niet, dus ik ben heel blij dat ze er nu wel is.”