Dit is dé man achter Rico Verhoeven

Dennis Krauweel voor de deur van zijn sportschool, het Superpro Sportcenter. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

ZEVENBERGEN - Natuurlijk, eenmaal in de ring moet hij het helemaal alleen opknappen, maar kom bij Rico Verhoeven niet aanzetten met verhalen dat kickboksen een individuele sport is. De man uit Halsteren, die zaterdag voor de tweede keer Badr Hari wil verslaan, heeft om zich heen een team met gewaardeerde vertrouwelingen verzameld, met trainer Dennis Krauweel (48) als grootste steunpilaar. Wie is de man achter Verhoeven? Telesport zocht hem op. ,,Ik ben vriend, vader, trainer en boze wolf ineen. De kunst is om te bepalen wanneer je wat moet zijn.”