Max Verstappen achter Ferrari én Mercedes in tweede training

WK-leider Leclerc ging rond in 1.19,670. Opvallend genoeg waren de tweede en derde tijd voor Mercedes, respectievelijk voor George Russell en Lewis Hamilton. Net als Ferrari heeft Mercedes een flink pakket aan updates meegenomen naar Barcelona, met name om het gestuiter wat het team parten speelde op te lossen. De vrijdag is zodoende hoopgevend verlopen voor de constructeurskampioen van de laatste acht jaar. Red Bull heeft zich daarentegen vooral gericht op gewichtsverlies (ongeveer vijf kilo).

Vlak achter Leclercs teamgenoot Carlos Sainz kwam Verstappen tot de vijfde tijd, op ruim drie tienden van de snelste rondetijd van Leclerc. Net als de andere coureurs focuste de regerend wereldkampioen zich in het tweede deel van de training op de longruns op het warme Circuit de Catalunya, met het oog op de race van zondag.

„Het is niet makkelijk om de juiste balans te vinden, ook gezien de warmte”, aldus Verstappen. „De longruns zagen er goed uit, dus daar ben ik blij mee. Maar over één ronde hebben we nog wel wat werk te verrichten. We moeten een beetje een middenweg zien te vinden.”

Fernando Alonso noteerde voor eigen publiek de zesde tijd. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez bleef op de zevende stek net binnen een seconde van Leclerc. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) kwam door een technisch euvel nauwelijks in actie tijdens de tweede sessie. Hetzelfde gold voor McLaren-coureur Lando Norris.