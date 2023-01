Transferstunt: Weghorst lijkt op weg naar Manchester United

Weghorst (30) maakte op het WK nog twee treffers in de kwartfinale tegen Argentinië en lijkt nu dus door Erik ten Hag naar Manchester te worden gehaald. De spits staat onder contract bij Burnley, waarmee hij afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Dat leidde hem tot een huurtransfer naar Besiktas, die nu dus alweer ten einde lijkt te komen. Weghorst scoorde zaterdagavond nog voor de Turkse topclub tegen Kasimpasa, en leek vervolgens afscheid te nemen van de fans van die club.

Aan de details van de transfer wordt nog gewerkt, maar Weghorst is serieus in beeld bij The Red Devils.