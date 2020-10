Steven Kruijswijk maakt zich nog geen zorgen: ’Ik blokkeerde door de kou’

Steven Kruijswijk is na de negende etappe in de Giro uit de top-10 van het algemeen klassement gevallen. Ⓒ AFP

ROCCARASO - Het was zo’n dag van overleven voor Steven Kruijswijk, zoals hij er al zo veel reed in zijn wielerloopbaan. In de finale van de negende Giro-etappe naar Roccaraso was de temperatuur gedaald tot zo’n zeven graden Celsius. De ene Nederlander, Wilco Kelderman, kon er wat beter mee omgaan dan de andere, Steven Kruijswijk.