’Daarom zet ik Roglic en Dumoulin daar net onder’

„Als ik nu een topfavoriet zou moeten aanwijzen, zou ik zonder twijfel voor Egan Bernal gaan”, vertelt de voormalig toprenner in gesprek Caracol. „Hij heeft een sterk team achter zich. Bovendien is Bernal ook al erg volwassen, zowel in de koers als ernaast.”

Ook zijn vroegere ploeggenoot Chris Froome maakt kans op een vijfde Tour-zege denkt de 37-jarige Contador. „Hij heeft nog steeds het potentieel om de Tour te winnen. Froome weet net als Bernal wat het inhoudt om de Tour binnen te slepen. Daarom zet ik Primoz Roglic en Tom Dumoulin daar net onder: zij wisten nog nooit op het hoogste schavot te eindigen.”

Alberto Contador na zijn Tour-zege in 2007. Ⓒ BSR Agency

De Tourwinnaar van 2007 en 2009 schuift tenslotte Nairo Quintana naar voren. De kopman van Arkéa-Samsic maakte indruk tijdens de start van het seizoen met zges in de Tour de la Provence, de Tour des Alpes-Maritimes et du Var en hij zette de koninginnenrit van Parijs-Nice op indrukwekkende wijze naar zijn hand.

„Niet veel mensen durven hun geld nog op Quintana zetten, maar wat hij dit seizoen al heeft getoond, is ronduit indrukwekkend”, is Contador duidelijk over de kleine Colombiaan.. „Quintana domineerde bergop: niemand was tot nu toe in staat om hem te volgen. Hij kan nog altijd de Tour de France winnen, ja.”

Als de coronacrisis niet opnieuw roet in het eten gooit, wordt de grootste wielerronde ter wereld verreden van 29 augustus tot en met 20 september.