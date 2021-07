Treffer tegen Oranje bij genomineerden voor doelpunt van EURO 2020

De treffer van Andriy Yarmolenko tegen Nederland, de 2-2 in de uiteindelijk met 3-2 door het Nederlands elftal gewonnen groepswedstrijd, staat namelijk op de shortlist van tien doelpunten. De Oekraïense vleugelspeler kreeg op 13 juni in de Johan Cruijff ArenA alle ruimte om aan te leggen en krulde de bal vervolgens uitstekend in de verre bovenhoek, buiten het bereik van doelman Maarten Stekelenburg.

De andere genomineerden zijn Patrik Schick, Luka Modric (beiden tegen Schotland), Lorenzo Insigne (tegen België), Cristiano Ronaldo (tegen Hongarije), Mikkel Damsgaard (tegen Engeland), Federico Chiesa (tegen Spanje), Alvaro Morata (tegen Italië), Kevin De Bruyne (tegen Denemarken) en Paul Pogba (tegen Zwitserland).

Op de site van de UEFA kunnen mensen stemmen op hun favoriete doelpunt van het toernooi.