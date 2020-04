Premier Rutte: ’Voor risico KNVB’

„Ik ben geen jurist. Maar we hebben gezegd dat alle vergunning- en melding-plichtige bijeenkomsten, dus ook voetbal zonder publiek, is verboden tot 1 juni. Hoe het met het trainen tot 1 juni moet, zou ik moeten nakijken voor ze”, aldus de premier.

Juristen

„Maar ik heb het gezien dat ze – geloof ik – vanaf half juni weer willen beginnen met de competitie. Wij gaan in de week voor 28 april vertellen wat we gaan doen met de maatregelen vanaf 28 april. Misschien kunnen we dan ook iets zeggen over het verbod tot 1 juni. Maar ik kan er niet op vooruitlopen. Dat is echt voor risico van de KNVB nu. En ze zullen zelf moeten checken met juristen of trainen voor 1 juni wel of niet mag.”

De KNVB liet eerder op de dinsdag weten dat het de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie vanaf 19 juni weer wil hervatten. De Eredivisie ligt sinds 8 maart stil, en de meeste clubs moeten nog acht of negen competitiewedstrijden afwerken.