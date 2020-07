Weer een race op de Red Bull Ring: ’Maar het contrast is enorm’

De Nederlandse coureur Rudy van Buren rijdt er komend weekeinde in de Porsche Sports Cup en vertelt dat alles er veel minder strikt aan toegaat dan tijdens het bezoek van de koningsklasse van de autosport, die zich inmiddels aan de voorschriften moet houden in Boedapest.

„Het contrast is enorm”, aldus Van Buren. „Er was donderdag (gisteren, red.) geen controle bij de poort, ik kon zo de paddock in. Laat ik vooropstellen dat we vanuit Porsche wel een heel document met regels hebben gekregen. Mondkapjes moeten op in gesloten ruimtes en de garages en tenten moeten zoveel mogelijk open blijven, maar ik merk er nu nog weinig van. Al zullen de duimschroeven in het weekeinde ongetwijfeld worden aangedraaid.”

Van Buren weet dat de Formule 1 een verhaal apart is. „De manier waarop alles hier en ook in bijvoorbeeld de IndyCar wordt gereguleerd, is denk ik op de langere termijn een haalbaarder verhaal. Bij de Formule 1 is het nu blijkbaar nodig, omdat de spotlights er daar vol opstaan. Voor een wedstrijd half september in Le Mans kreeg ik al een mail hoe ik gasten kan ontvangen en hoeveel dat kost. Er wordt hier dus al toegewerkt naar races met meer mensen van buitenaf.”

