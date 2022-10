Nederlander aan het roer bij Anderlecht na ontslag Felice Mazzù

„Aan de basis van die beslissing liggen de resultaten die na veertien speeldagen ver onder de verwachtingen blijven”, meldt Anderlecht op de website. De Nederlander Robin Veldman, coach van Jong Anderlecht, neemt voorlopig de taken van Mazzu waar. Veldman (36) werkte eerder als jeugdtrainer bij sc Heerenveen en Ajax.

Mazzu kwam afgelopen zomer over van stadgenoot Union, dat na een sensationeel seizoen net naast de Belgische titel greep. Hij werd de eerste Waalse coach in de clubgeschiedenis en de opvolger van de naar Burnley vertrokken Vincent Kompany. Mazzu begon nog goed met plaatsing voor de groepsfase van de Conference League. In de eerste vier competitieduels werden 9 punten gepakt. Eind augustus verloor de ploeg van Union. Anderlecht haalde daarna nog maar 7 punten in acht wedstrijden en zakte naar de twaalfde plaats.

Al zesde ontslag in België

Het duel in Luik werd zondagavond afgebroken nadat Anderlecht-fans het veld van Sclessin hadden bestookt met rookbommen. De club veroordeelde het gedrag van de supporters en incasseerde al een boete van 50.000 euro.

Mazzu is al de zesde trainer in de hoogste klasse van het Belgische voetbal die dit seizoen ontslagen is. Afgelopen weekeinde gingen Edward Still (Charleroi) en Bernd Storck (Eupen) hem voor. Eerder moesten ook Karim Belhocine (Kortrijk), Dominik Thalhammer (Cercle Brugge) en de Nederlander Danny Buijs (KV Mechelen) vroegtijdig afscheid nemen.