Suriname mag na uithaal tegen Bermuda blijven dromen van WK

Suriname kende een droomstart. Al na twee minuten opende Becker de score en ruim tien minuten later keek de Natio al tegen een 2-0 voorsprong aan. Nog voor rust bouwde Suriname aan de hand van Becker en Nigel Hasselbaink de voorsprong verder uit, waardoor de mannen van Gorré met een comfortabele 4-0 de kleedkamer opzochten.

Na de rust liep Suriname nog verder weg bij Bermuda. Hasselbaink voltooide zijn hattrick en een kwartier voor tijd besliste Shaquille Pinas de eindstand.

Becker was overigens niet de enige debutant bij de thuisploeg. Ook Ridgeciano Haps van Feyenoord en Ryan Koolwijk van Almere City hadden een plekje in de basis bemachtigd. Debutanten Mitchell Donald (Erzurumspor) en Mitchell te Vrede (Al-Fateh) vielen in.

Suriname gaat na de zege op Bermuda en eerdere overwinningen op de Kaaimaneilanden (3-0) en Aruba (0-6) aan de leiding in groep B van de Concacaf-zone. Daarin strijden de 35 Noord- en Midden-Amerikaanse landen en de landen uit het Caribisch gebied om drie plaatsen op het WK.

Dinsdag volgt in de laatste speelronde de beslissende kraker tussen Suriname en Canada in stadion Toyota Park in de Amerikaanse stad Bridgeview nabij Chicago.