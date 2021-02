Déze vijf boksers wisten Mohammed Ali ooit te bedwingen in de ring

Columns & Opinie

Prima plan, dat vaccinatiebewijs!

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws en in de media. Dit keer over het vaccinatiebewijs. Daar mogen scholen, horecabedrijven en organisatoren van evenementen in principe om vragen, aldus de Gezondheidsraad in een advies aan minister Hugo de Jonge. „Het is te hopen dat er vo...