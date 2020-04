Jan Janssen heeft ’negatief gevoel’ bij nieuwe Tour de France

,,Het kan heel goed zijn dat het nog steeds zoals nu is en dat het virus nog altijd de wereld ontregelt. Ik snap ook wel dat ze een nieuwe datum plannen om renners een nieuw doel te geven om naartoe te werken. En ook dat het voor ploegen qua exposure belangrijk is dat er een Tour wordt georganiseerd, omdat er anders grote klappen gaan vallen.”

„Ik ben een optimist, maar sta er vrij negatief tegenover dat er dit jaar nog een Tour verreden gaat en kan worden. Begrijp me goed, ik hoop van harte dat het wel zo is en hoop dat ik het mis heb.”

„Een Tour zonder publiek, zoals ook wel is voorgesteld, is een farce. Maar een Tour met publiek is deze zomer onmogelijk. Je zet de gezondheid van honderdduizenden mensen op het spel. Alleen al de wielrenners die tijdens het fietsen de hele tijd hun neus leegmaken, maar ook al die mensen opeengepakt langs de route.”

Vandaag in het magazine Vrij een groot interview met voormalig topwielrenner Jan Janssen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ramp

Hoogleraar wereldwijde volksgezondheid Devi Sridhar van de Universiteit van Edinburgh was eerder al kritisch op het plan om de Tour later dit jaar alsnog door te laten gaan.

„Duizenden mensen van over de hele wereld die samenkomen en van dorp tot dorp reizen. Zo zou het virus hoogtij kunnen vieren. Het zijn de perfecte omstandigheden voor een ramp”, zei zij.

Jan Janssen wordt gehuldigd als winnaar van de Tour de France. Ⓒ Hollandse Hoogte

Tour 1968

Janssen, wonend net over de grens in het Belgische Putte, won de Tour van ’68 op weergaloze wijze. Op de slotdag reed hij Herman van Springel uit de gele trui, terwijl hij de afsluitende tijdrit als derde was begonnen, met een achterstand van zestien seconden op de Belg.

Een jaar eerder had de man uit Nootdorp ook al de Ronde van Spanje gewonnen, evenals de klassieker Parijs-Roubaix. In 1964 veroverde hij de wereldtitel.