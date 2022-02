Onoverwinnelijk AZ klopt ook Go Ahead Eagles en rukt op naar vierde plaats

AZ lijkt helemaal klaar voor de strijd om de derde plaats met Feyenoord, dat over twee weken op bezoek komt in Alkmaar. AZ zal de ploeg van oud-trainer Arne Slot moeten verslaan om het gat met de Rotterdammers te verkleinen. Het uitduel in de Kuip werd door een late treffer van Cyriel Dessers met 1-0 verloren.

Van Wonderen had een verrassing in petto voor de gasten: in plaats van een veronderstelde 5-3-2-formatie ging hij AZ met een 4-4-2 te lijf. De reden: Owen Wijndal, de back die voor zoveel aanvallende impulsen zorgt op de linkerflank. Mats Deijl werd opgeofferd aan de Alkmaarse captain.

Rookbommen

Het duel ontbrandde letterlijk toen supporters van de thuisclub, die niet bij de 3000 ‘genodigden’ in de Adelaarshorst mochten zijn, voor wat rood-gele rookbommen zorgden. Een daaropvolgende stormloop van Go Ahead was het resultaat, inclusief de openingstreffer van Luuk Brouwers. Hakon Evjen had zich kinderachtig de bal laten afsnoepen door Cuco Martina, die de bal via de hak van Bruno Martins Indi bij Brouwers afleverde. Die joeg de bal heerlijk in de touwen (1-0).

Hoe verdiend de voorsprong van de vol overgave strijdende thuisclub ook was, binnen twee minuten was de stand al weer gelijk. Uitgerekend Sam Beukema kopte een corner van Jesper Karlsson knap in de touwen: 1-1. Het ‘Kind van Kohet’ hield zich zoals beloofd keurig in met juichen. Een minuut later leek Karlsson zijn tweede assist van de wedstrijd te hebben gegeven, ware het niet dat Evjen de bal voor een leeg doel jammerlijk over schoot.

Bekende blunder

Na een half uur was daar weer de traditionele blunder van de zo graag meevoetballende keeper. Ditmaal was het Peter Vindahl die dacht Eagles-spits Isac Lidberg wel even te kunnen uitkappen. Hij verslikte zich in de Zweed, die de fout van de Deense goalie echter vergat af te straffen.

Dat deed AZ aan de overkant wel, nadat Jay Idzes met Dani de Wit in zijn rug veel te lichtzinnig op de achterlijn verdedigde. De Wit hield de bal met de punt van zijn slof in, speelde Vangelis Pavlidis in, waarna de Griek uit de draai fraai de lange hoek vond: 1-2.

Dubbelslag Pavlidis

Het was een fase van de wedstrijd waarin Go Ahead volledig werd overlopen door AZ, waar Pavlidis na een listig steekballetje van Evjen dichtbij de 1-3 was, maar Andreis Noppert zijn doel alert verkleinde. Vlak voor rust maakte de Griekse spits alsnog zijn tweede treffer van de vroege middag.

Philippe Remmens leidde met een hemeltergend zwakke aanname balverlies in rond de middenlijn, waarna De Wit ervandoor ging en de bal oog in oog met Noppert onbaatzuchtig aflegde op Pavlidis: 1-3. De spits heeft er dit seizoen in de Eredivisie inmiddels al negen inliggen, veertien in alle competities.

Debuut Sowah

Na de thee was het wachten op meer Alkmaarse treffers en het debuut van Kamal Sowah, de Ghanese huurling van Club Brugge die vrijdag zijn langverwachte werkvergunning in ontvangst mocht nemen. Sowah, op roze pantoffels, kwam Evjen na een uur uit zijn lijden verlossen. De Noorse dribbelaar was in de Adelaarshorst een dissonant aan AZ-zijde.

Vindahl voorkwam voor AZ een hectische slotfase door een inzet van Marc Cordona een kwartier voor tijd met een prima reflex te keren. In de 85e minuut werd de Gelderse hoop op een puntje definitief de grond ingeboord door Sam Beukema. De in Deventer geboren en getogen centrumverdediger kon de bal bij een AZ-corner simpel binnenlopen: 1-4.