’Oppassen voor wind en waaiers’

De columnist van De Telegraaf weet dat het geen lange etappe is van Millau naar Lavaur, met 168 kilometer. „Je ziet wel vaker dat klassementsmannen zich in dit soort etappes laten verrassen. Deceuninck-QuickStep is natuurlijk een ploeg die dan altijd wat probeert, maar ook Jumbo-Visma heeft met Tony Martin, Amund Jansen, Robert Gesink en Wout van Aert mannen die dat kunnen.”

Profiel etappe 7

Het peloton trekt zich op gang voor een dag over glooiende tot heuvelachtige wegen. Na een pittige aanloop is de finale nagenoeg vlak.

De rit voert door de Garonne en daar is het zelden vlak. Onderweg komen de renners over de Col de Peyronnenc en de Côte de Paulhe. Dat zijn heuvels met stijgingspercentages van maximaal een procent of vijf.

De Tour de France in 2020 Ⓒ ANP/HH

Na de Côte de Paulhe zit het klimwerk er wel zo’n beetje op. Er is dan nog een slordige 100 kilometer te gaan. Grote factor blijft, zoals Boogerd omschrijft, de wind die er met enige regelmaat heerst.

Adam Yates start wederom in de gele trui. Tom Dumoulin is de beste Nederlander op de zesde positie.

