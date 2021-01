Onduidelijkheid over positieve coronatesten Australian Open

Ook over de quarantainekosten van de deelnemers heerst onduidelijkheid. De gezondheidsautoriteiten in Victoria meldden woensdag dat opnieuw twee deelnemers aan het tennistoernooi positief hadden getest. Daarmee komt het aantal betrokkenen bij het eerste grandslamtoernooi van dit jaar dat positief heeft getest op tien.

Volgens minister Lisa Neville van Victoria zijn twee spelers en een persoon die zelf niet in actie komt, maar wel betrokken is bij het tennistoernooi, positief bevonden. Er is onduidelijkheid over het aantal besmettingen. Meerdere uitslagen zijn bijgesteld, omdat het om restmateriaal van eerdere besmettingen gaat. Deze personen zijn dan niet besmettelijk.

Gedwongen lockdown

Neville zei dat het bij één speler in ieder geval gaat om een eerdere besmetting. „Van de andere twee gevallen is dat nog niet duidelijk. Dat zou gaan om een speler en een persoon uit de entourage.”

Door een reeks besmettingen aan boord van drie vliegtuigen die arriveerden in Melbourne, zitten 72 spelers gedwongen twee weken lang in lockdown in hun hotelkamers.

Kosten quarantaine

Toernooidirecteur Craig Tiley zei tegen een Australische radiozender dat de kosten voor de quarantaine kunnen oplopen tot 40 miljoen Australische dollar, zo’n 25 miljoen euro. Een deel daarvan zou volgens hem worden betaald door de deelstaat Victoria. Die uitspraak leidde tot boosheid bij Australiërs.

Minister Neville haastte zich echter te melden dat de belastingbetaler in Victoria niet meebetaalt aan de quarantainekosten, waarop de Australische tennisbond heeft laten weten dat de toernooiorganisatie voor de kosten opdraait.

